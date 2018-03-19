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Гандболистки Вяхирева и Кочетова пропустят матч отборочного раунда ЧЕ-2018 против румынок
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Гандболистки Вяхирева и Кочетова пропустят матч отборочного раунда ЧЕ-2018 против румынок 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 19 марта. Анна Вяхирева и капитан сборной России по гандболу Анна Кочетова не примут участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года против команды Румынии из-за травм. Об этом сообщает пресс— служба Федерации гандбола России.
30-летняя Кочетова получила повреждение связок ноги во время тренировки в составе «Астраханочки», у 23-летней Вяхиревой из «Ростов-Дона» возникли проблемы с голеностопом после матча Лиги чемпионов против румынского «Бухареста».
Также встречу из-за перелома пальца пропустит линейный «Ростов-Дона» Майя Петрова. Главный тренер сборной России Евгений Трефилов сообщил, что под вопросом участие в матче Ирины Сноповой из тольяттинской «Лады».
Матч 3-го тура отборочного турнира между сборными России и Румынии состоится 21 марта в Тольятти, затем команды снова встретятся между собой 25 марта в румынском городе Клуж-Напока. После двух туров сборная Румынии возглавляет четвертую группу, набрав четыре очка. Российские гандболистки занимают второе место с двумя баллами. На третьей строчке команда Австрии (2), на четвертой — Португалии (0).
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