Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

МОСКВА, 23 марта. / ТАСС /. Сборная России по футболу уступила команде Бразилии со счетом 0:3 в товарищеском матче, который проходил в московских «Лужниках».

Голы забили Миранда (53-я минута), Филиппе Коутиньо, реализовавший пенальти на 62-й минуте, и Паулиньо (66).

В последний раз российская сборная уступала с разницей в три мяча в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года с командой Уэльса (0:3). Та встреча стала последний во главе команды для Леонида Слуцкого.