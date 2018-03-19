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Матч Россия — Франция покажет Первый канал
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Матч Россия — Франция покажет Первый канал 

Евро-футбол.Ру 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Первый канал будет транслировать товарищеский матч между сборными России и Франции.
Встреча состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее стало известно, что Первый канал покажет также товарищеский матч против Бразилии 23 марта.
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