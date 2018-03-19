Матч Россия — Франция покажет Первый канал

Первый канал будет транслировать товарищеский матч между сборными России и Франции.

Встреча состоится 27 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Первый канал покажет также товарищеский матч против Бразилии 23 марта.