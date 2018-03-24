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Сборная Хорватии проиграла команде Перу в товарищеском матче
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Сборная Хорватии проиграла команде Перу в товарищеском матче 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Встреча, прошедшая в американском Остине, завершилась со счетом 2:0 в пользу перуанской команды, в составе которой отличились Андре Каррильо и Эдисон Флорес.
Футбол. Товарищеский матч Перу — Хорватия — 2:0 Голы: 1:0 — Каррильо, 12; 2:0 — Флорес, 48
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