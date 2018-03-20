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Шевченко дал характеристику сопернику сборной России по групповому этапу Чемпионата Мира
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Шевченко дал характеристику сопернику сборной России по групповому этапу Чемпионата Мира 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал характеристику сопернику национальной команды России по групповому этапу Чемпионата Мира — Саудовской Аравии.
"Саудовская Аравия пытается контролировать мяч, играть через короткие и средние передачи, есть неплохие техничные игроки, пытаются прессинговать. У Саудовской Аравии поменялся тренер, пришел аргентинский специалист, который немного повысил интенсивность в их игре, они неплохо сыграли предыдущие товарищеские матчи, поэтому соперник будет непростой", — цитирует 41-летнего специалиста Tribuna.com.
Отметим, что свой товарищеский матч против Саудовской Аравии сборная Украины сыграет в ближайшую пятницу.
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