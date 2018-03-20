Молодежная команда по хоккею с мячом «Енисей» вновь лучшие в стране

Накануне в Нижнем Новгороде завершился финальный турнир Чемпионата России по хоккею с мячом среди молодежных команд Суперлиги. Второй год подряд победителем чемпионата стала команда «Енисей-2». В последнем матче наши хоккеисты переиграли «СКА-Нефтяник-2», что позволило им стать лучшей командой страны. Матч завершился со счетом 4:0.

Отметим, что хабаровчане к этому матчу уже обеспечили себе серебряные медали чемпионата, а «Енисей-2» имел все шансы оказаться за пределами тройки призеров.

Матч для подопечных Виталия Ануфриенко выдался непростым. Вратарь «Енисея-2» Максим Янов отразил 9 угловых ударов и удар с 12 метров, а также совершил несколько непростых сейвов, чтобы защитить свои ворота. Кроме того, соперник в 2 раза меньше удалялся и имел перевес по свободным ударам. Героем матча стал Олег Тарнаруцкий, который забил 2 мяча и сделал решающую передачу.

Отметим, что основная команда ХК «Енисей» сегодня отправляется в Хабаровск, где 25 марта будет бороться за «золото» чемпионата России со «СКА-Нефтяником». Игра начнется в 14:00 по красноярскому времени. В этом матче на лед арены «Ерофей» выйдет почти весь состав Сборной России по хоккею с мячом.