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Молодежная команда по хоккею с мячом «Енисей» вновь лучшие в стране
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Молодежная команда по хоккею с мячом «Енисей» вновь лучшие в стране 

Советский спорт 4 часа назад
Фото: Советский спорт
Накануне в Нижнем Новгороде завершился финальный турнир Чемпионата России по хоккею с мячом среди молодежных команд Суперлиги. Второй год подряд победителем чемпионата стала команда «Енисей-2». В последнем матче наши хоккеисты переиграли «СКА-Нефтяник-2», что позволило им стать лучшей командой страны. Матч завершился со счетом 4:0.
Отметим, что хабаровчане к этому матчу уже обеспечили себе серебряные медали чемпионата, а «Енисей-2» имел все шансы оказаться за пределами тройки призеров.
Матч для подопечных Виталия Ануфриенко выдался непростым. Вратарь «Енисея-2» Максим Янов отразил 9 угловых ударов и удар с 12 метров, а также совершил несколько непростых сейвов, чтобы защитить свои ворота. Кроме того, соперник в 2 раза меньше удалялся и имел перевес по свободным ударам. Героем матча стал Олег Тарнаруцкий, который забил 2 мяча и сделал решающую передачу.
Отметим, что основная команда ХК «Енисей» сегодня отправляется в Хабаровск, где 25 марта будет бороться за «золото» чемпионата России со «СКА-Нефтяником». Игра начнется в 14:00 по красноярскому времени. В этом матче на лед арены «Ерофей» выйдет почти весь состав Сборной России по хоккею с мячом.
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