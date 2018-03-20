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Тренер российских керлингисток объяснил поражения на чемпионате мира
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Тренер российских керлингисток объяснил поражения на чемпионате мира 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер женской сборной России по керлингу Сергей Беланов объяснил проигрыш своих подопечных в матчах против китаянок и итальянок в рамках группового этапа чемпионата мира. Слова специалиста приводит ТАСС.
"После трех слишком уверенных выигрышей на старте нам не хватило концентрации, чтобы довести до победы две игры, в которых мы владели большим преимуществом.
Надеюсь, этот «щелчок по носу» пойдет на пользу команде", — говорит Беланов
Ранее сообщалось, что женская сборная России по керлингу проиграла команде Китая со счетом 7:8.
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