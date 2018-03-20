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Сборная России по футболу представила новую гостевую форму
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Сборная России по футболу представила новую гостевую форму 

ТАСС 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 20 марта. Сборная России представила новую гостевую форму, фотографии футболистов национальной команды в новой форме выложены в Instagram сборной.
Форма выполнена в белом цвете, на ней изображен герб России и логотип технического спонсора сборной компании Adidas. Комплект доступен для заказа в интернет-магазине технического спонсора.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу сборная России проведет в марте два контрольных матча. 23 марта в московских «Лужниках» россияне сыграют с бразильцами, 27 марта в Санкт-Петербурге — со сборной Франции.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион «Лужники»), Египта (19 июня, стадион «Санкт-Петербург») и Уругвая (25 июня, «Самара-Арена»).
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