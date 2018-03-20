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Сборная Германии представила новую гостевую форму
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Сборная Германии представила новую гостевую форму 

Чемпионат.com 3 часа назад
Федерация футбола Германии в своём официальном «твиттере» опубликовала гостевую форму национальной команды страны, которая будет использоваться во время матчей чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России летом.
Отмечается, что новый комплект формы уже поступил в продажу.
В ближайшее время сборной Германии предстоит провести два товарищеских матча: с командой Испании 23 марта и Бразилии 27 марта.
На групповом этапе чемпионата мира — 2018 Германии предстоит сыграть с Южной Кореей, Мексикой и Швецией.
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