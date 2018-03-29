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Матчи юниорского ЧМ перенесут в случае участия «Трактора» в финале Кубка Гагарина
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Матчи юниорского ЧМ перенесут в случае участия «Трактора» в финале Кубка Гагарина 

Газета.Ru 29 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Игры юниорского чемпионата мира в Челябинске в случае выхода «Трактора» в финал Кубка Гагарина будут передвинуты на утро и день, сообщает ТАСС.
"Если оба соревнования будут совмещаться, то на льду и бортах останется реклама чемпионата мира. Соответственно, в утреннее и дневное время будут проходить матчи чемпионата, а в вечернее — игра КХЛ. Все это согласовано с ИИХФ [Международной федерацией хоккея]", — заявили в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
Чемпионат мира среди юниоров (до 18 лет) пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске. На 20 и 24 апреля запланировано по два матча чемпионата мира, которые начнутся в 15:30 и 19:30 по местному времени (13:30 и 17:30 мск). 24 апреля вечером сборная России сыграет заключительный матч группового этапа с командой Словакии.
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