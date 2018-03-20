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Каземиро: приехали в Россию, чтобы увидеть, как тут любят футбол
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Каземиро: приехали в Россию, чтобы увидеть, как тут любят футбол 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник сборной Бразилии Каземиро прокомментировал шутку наставника команды Тите, который хотел бы, чтобы игроки сборной не сыграли в финале Лиги чемпионов и вовремя приехали на сбор перед чемпионатом мира–2018.
«Мы о Лиге чемпионов вообще не говорим в сборной. У нас два очень важных товарищеских матчах. Я этих слов Тите не видел, но вообще, я бы, конечно, хотел попасть в финал Лиги чемпионов и выиграть его. Хотя кто-то из нас с Дугласом Костой точно не попадёт в финал.
Каково без Неймара? У нас есть игроки классного уровня, хотя отсутствие Неймара скажется в любой команде. Он великий игрок. Мы приехали, чтобы почувствовать атмосферу в России. Увидеть, как тут любят футбол", — передаёт слова Каземиро корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
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