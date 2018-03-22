Помощник тренера сборной Бразилии назвал Головина лучшим игроком России

Помощник главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер назвал полузащитника московского ЦСКА Александра Головина — одним из лучших спортсменов в составе сборной России. Его слова приводят "РИА Новости"

"Головин — один из игроков, который вызывает большое внимание, думаю, что это один из сильнейших игроков", — заявил помощник тренера.

Также Шавьер назвал имена других сильных спортсменов сборной России.

Ранее тренер сборной Бразилии Тите выразил надежду на то, что во время контрольного матча со сборной России не пойдет снег.