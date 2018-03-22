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Помощник тренера сборной Бразилии назвал Головина лучшим игроком России
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Помощник тренера сборной Бразилии назвал Головина лучшим игроком России 

Газета.Ru 23 часа назад
Помощник главного тренера сборной Бразилии Клебер Шавьер назвал полузащитника московского ЦСКА Александра Головина — одним из лучших спортсменов в составе сборной России. Его слова приводят "РИА Новости".
"Головин — один из игроков, который вызывает большое внимание, думаю, что это один из сильнейших игроков", — заявил помощник тренера.
Также Шавьер назвал имена других сильных спортсменов сборной России.
"Также хочу отметить вратаря Игоря Акинфеева — безусловно, очень хорошо играет. Денис Глушаков очень сильно помогает команде, Федор Смолов, Федор Кудряшов, братья Миранчуки очень сильны", — сказал Шавьер журналистам", — добавил специалист.
Ранее тренер сборной Бразилии Тите выразил надежду на то, что во время контрольного матча со сборной России не пойдет снег.
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