Смолов и Головин вошли в состав сборной России на товарищеский матч с бразильцами

Встреча сборных России и Бразилии пройдет на стадионе «Лужники» в Москве в пятницу, начало — 19:00 мск.

Сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира также встретится с командой Франции. Встреча пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на-Дону.