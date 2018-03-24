Тренер бразильцев после победы над российскими футболистами выделил Акинфеева, пропустившего трижды

Сборная России по футболу обладает интересной и техничной линией нападения и очень качественным вратарем Игорем Акинфеевым . Такое мнение после матча в «Лужниках», который

закончился поражением россиян со счетом 0:3, высказал главный тренер команды Бразилии Тите.

На смешной вопрос, кого бы он взял в сборную Бразилии из российских игроков, Тите ответил с помощью помощника: «Головин — очень интересный, агрессивный игрок. То же можно сказать о Самедове, Смолове, Миранчуке, которые хороши технически и умеют быстро принимать решения возле чужой штрафной, Акинфеев — очень качественный голкипер с отличным процентом спасений».

"Я очень доволен тем, как мы сыграли, потому что мы смогли воплотить в жизнь то, что намечали, — продолжил Тите. — Команда технически хорошо готова, мы смогли реализовать свои моменты, так что команда справилась с поставленной задачей. Мы продолжим выбранную линию, считаю, что команда готова к чемпионату мира".

Тренер пояснил, почему его команде удалось реализовать свои моменты только во втором тайме. «Ты должен найти нужный момент, чтобы воспользоваться слабыми местами соперника. Можно сказать, что мы искали этот момент», — сказал он.

На чемпионате мира в России, который пройдет с 14 июня по 15 июля, сборная Бразилии сыграет в группе Е против команд Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.