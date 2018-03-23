Заслуженный тренер Игнатьев оценил потерю Неймара для сборной Бразилии

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказал мнение, что потеря Неймара для сборной Бразилии не станет трагедией в предстоящих матчах. Слова заслуженного специалиста приводит Rusfootball.info.

"Думаю, что отряд не заметит потерю бойца. Пусть это и футболист высочайшего уровня. Но там что ни игрок, то мастер. И в плане индивидуальных качеств, и в плане командных устремлений", — сказал Игнатьев.

Он отметил, что сейчас в футболе самое важное — это умение вписать индивидуально сильного мастера в решение командных задач.

"Конечно, Неймар для бразильцев — потеря, но не настолько, чтобы можно было разводить руками, охать и говорить, что это катастрофа. Но, конечно, без того игрока много теряет зритель. Зритель всегда ждет лучших из лучших игроков. Таких, как Месси и Роналду. Чтобы воочию можно было увидеть их искусство", — добавил застуженный тренер.

Ранее Игнатьев оценил предстоящих соперников сборной Россиии.