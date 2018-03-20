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Сборные Испании, Аргентины, Германии и Бельгии представили новые формы
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Сборные Испании, Аргентины, Германии и Бельгии представили новые формы 

Чемпионат.com 6 часов назад
Футбольные сборные Испании, Аргентины, Германии и Бельгии вместе c техническим спонсором adidas презентовали новые формы в преддверии чемпионата мира — 2018, который летом пройдёт в России.
Испания, Германия и Бельгия представили гостевые комплекты, а Аргентина — альтернативный.
Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Испании.
Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Аргентины.
Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Германии.
Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Бельгии.
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