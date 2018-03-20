Сборные Испании, Аргентины, Германии и Бельгии представили новые формы

Футбольные сборные Испании, Аргентины, Германии и Бельгии вместе c техническим спонсором adidas презентовали новые формы в преддверии чемпионата мира — 2018, который летом пройдёт в России.

Испания, Германия и Бельгия представили гостевые комплекты, а Аргентина — альтернативный.

Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Испании.

Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Аргентины.

Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Германии.

Фотографию формы можно посмотреть в «твиттере» сборной Бельгии.