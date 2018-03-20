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Пьер-Эмерик Обамеянг: Выбор Габона для меня был явным. Я хотел пойти по стопам своего отца
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Пьер-Эмерик Обамеянг: Выбор Габона для меня был явным. Я хотел пойти по стопам своего отца 

Советский спорт 8 часов назад
Обамеянг имел шанс играть за сборную Франции или Испании. За французов Обамеянг провел один матч в составе молодежной команды. Однако форвард выбрал африканскую команду, за которую уже провел 49 игр и забил 19 мячей.
«Я был еще очень молод, когда решил, за какую сборную я буду выступать. Игроки часто берут время на то, чтобы обдумать варианты, сделать правильный выбор, но для меня выбор был явным. Я хотел пойти по стопам своего отца. Он в прошлом был капитаном сборной Габона.
Я мог играть за сборную Испании или Франции. Я ведь выступал за молодежную команду Франции до 21 года, но очень быстро осознал, что в сердце я хотел повторить путь отца», — приводит слова Обамеянга пресс-служба «Арсенала».
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