Пьер-Эмерик Обамеянг: Выбор Габона для меня был явным. Я хотел пойти по стопам своего отца

Обамеянг имел шанс играть за сборную Франции или Испании. За французов Обамеянг провел один матч в составе молодежной команды. Однако форвард выбрал африканскую команду, за которую уже провел 49 игр и забил 19 мячей.

«Я был еще очень молод, когда решил, за какую сборную я буду выступать. Игроки часто берут время на то, чтобы обдумать варианты, сделать правильный выбор, но для меня выбор был явным. Я хотел пойти по стопам своего отца. Он в прошлом был капитаном сборной Габона.

Я мог играть за сборную Испании или Франции. Я ведь выступал за молодежную команду Франции до 21 года, но очень быстро осознал, что в сердце я хотел повторить путь отца», — приводит слова Обамеянга пресс-служба «Арсенала».