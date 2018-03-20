Александр Самедов: Команда России заставит людей собой гордиться

«Ожидания от предстоящего чемпионата мира? С каждым матчем наша сборная прибавляет, набирает необходимую для турнира форму. Посмотрим, что в итоге получится. Я не люблю загадывать, но надеюсь, что команда России заставит людей собой гордиться. По итогам года карьеру завершать не собираюсь. У меня есть действующий контракт с клубом, который рассчитан на еще один сезон. А потом увидим», — ответил Самедов на вопросы болельщиков в социальной сети «Одноклассники».

Сборная России проводит сбор в Новогорске перед товарищескими матчами. 23 марта россияне проведут игру с командой Бразилии в «Лужниках». 27 марта подопечные Станислава Черчесова сыграют с французами в Санкт-Петербурге.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.