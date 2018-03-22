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Мутко и Алаев посетили тренировку сборной России по футболу
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Мутко и Алаев посетили тренировку сборной России по футболу 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Вице-премьер России Виталий Мутко и исполняющий обязанности главы Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев посетили тренировку сборной России по футболу в преддверии контрольного матча со сборной Бразилии. Тренировку также посетил чемпион мира 2002 года Жилберту Силва.
Матч Россия — Бразилия пройдёт в Москве 23 марта. Начало — в 19:00.
Ранее первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян обратился к тем, кто намерен бойкотировать чемпионат мира 2018 года по футболу в России.
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