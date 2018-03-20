Ещё
Мутко и Алаев встретились со сборной России по футболу на базе команды в Новогорске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мутко и Алаев встретились со сборной России по футболу на базе команды в Новогорске 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 марта. Вице-премьер РФ Виталий Мутко и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев посетили учебно-тренировочный сбор сборной России, который проходит в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Российская команда продолжает подготовку к двум товарищеским матчам, которые состоятся в марте.
Сборная России 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве сыграет с командой Бразилии, а 27 марта на арене «Санкт— Петербург» встретится с французами.
ТАСС: последние новости
Сборная Германии по футболу представила гостевую форму на ЧМ-2018 Иванова назначена на пост главного тренера женской сборной России по хоккею на траве Тренер: российским керлингисткам не хватило концентрации в последних двух матчах на ЧМ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018333
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение