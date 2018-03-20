Мутко и Алаев встретились со сборной России по футболу на базе команды в Новогорске 

ТАСС, 20 марта. Вице-премьер РФ Виталий Мутко и исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев посетили учебно-тренировочный сбор сборной России, который проходит в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Российская команда продолжает подготовку к двум товарищеским матчам, которые состоятся в марте.
Сборная России 23 марта на стадионе «Лужники» в Москве сыграет с командой Бразилии, а 27 марта на арене «Санкт— Петербург» встретится с французами.