Ещё
Дель Боске поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на Чемпионате Мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дель Боске поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на Чемпионате Мира 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
«Я настроен оптимистично на Чемпионат Мира в отношении сборной. Но мой оптимизм — умеренный. Сочетание новых идей в команде с опытными игроками выглядит очень хорошо», — приводит слова 67-летнего специалиста Marca.
Soccer News: последние новости
Самедов поделился ожиданиями от домашнего Чемпионата Мира Аймар: "Месси встает утром и уже знает, выиграет его команда сегодня или нет" "Метц" и "Нант" разошлись миром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018333
Стал известен размер премий для призеров Паралимпиады4
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972154
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру3
Желавшим бойкота РФ биатлонистам придумали наказание3
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
02:32
Олимпийская чемпионка неожиданно завершила карьеру
Биатлон
00:31
Евгению Медведеву из-за медали довели до слёз
Фигурное катание
02:17
Скончался Юрий Шаталов
Хоккей
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение