Женская сборная России выиграла серебро Кубка Европы, уступив в финале Греции 

Женская сборная России по водному полу заняла второе место на Кубке Европы, прошедшем в Испании. В финале россиянки уступили сборной Греции со счётом 8:9 (1:0, 1:2, 1:4, 5:3). Уступая 3:6 перед заключительным периодом россиянки бросились отыгрываться, но времени уже не хватило. Дважды в матче отличилась Евгения Иванова.
Бронзовым призёром стала сборная Испании, обыгравшая в матче за третье место команду Нидерландов со счётом 9:3.
Водное поло. Кубок Европы. Женщины. Финал
Россия — Греция — 8:9 (1:0, 1:2, 1:4, 5:3).