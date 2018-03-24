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Женская сборная России выиграла серебро Кубка Европы, уступив в финале Греции
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Женская сборная России выиграла серебро Кубка Европы, уступив в финале Греции 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: Мир Белогорья
Женская сборная России по водному полу заняла второе место на Кубке Европы, прошедшем в Испании. В финале россиянки уступили сборной Греции со счётом 8:9 (1:0, 1:2, 1:4, 5:3). Уступая 3:6 перед заключительным периодом россиянки бросились отыгрываться, но времени уже не хватило. Дважды в матче отличилась Евгения Иванова.
Бронзовым призёром стала сборная Испании, обыгравшая в матче за третье место команду Нидерландов со счётом 9:3.
Водное поло. Кубок Европы. Женщины. Финал
Россия — Греция — 8:9 (1:0, 1:2, 1:4, 5:3).
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