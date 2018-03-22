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Уилшер пропустит товарищеский матч сборной Англии против Голландии
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Уилшер пропустит товарищеский матч сборной Англии против Голландии 

Советский спорт 22 часа назад
Фото: Soccer News
Команда Англии встретится с голландцами 23 марта в Амстердаме.
Как утверждают британские СМИ, Уилшер будет готов вернуться в строй к матчу против Италии, который состоится 27 марта на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
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