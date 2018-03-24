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Луиз Адриану: «Футболисты сборных Бразилии и России играли так, чтобы не получить травму»
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Луиз Адриану: «Футболисты сборных Бразилии и России играли так, чтобы не получить травму» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бразильский нападающий "Спартака" Луиз Адриану считает, что футболисты сборных России и Бразилии (0:3) в товарищеской встрече играли так, чтобы не получить травму. При этом он отметил, что обе команды на предстоящем чемпионате мира будут выглядеть лучше.
— Я смотрел эту игру, был на стадионе. Мне она очень понравилось, — сказал Адриану. — Матч получился, на мой взгляд, зрелищным и интересным. И это несмотря на то, что у обеих команд много травмированных. Хотя было видно, что игроке обеих сборных старались играть так, чтобы не получить новых травм.
-То есть бразильцы сыграли с россиянами еще не в полную силу?
— Счет 3:0 в полной мере отразил общую картину. Но как сборная России, так и Бразилии будут выглядеть лучше на чемпионате мира. Возможно, кто-то успеет вернутся в строй. (Павел ГУРЕВИЧ)
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