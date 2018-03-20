Сёмин рассказал, какие матчи ЧМ-2018 он хотел бы посетить

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, какие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России он хотел бы посетить. «Пока ни одного билета на руках нет. Но надеюсь, что предоставят либо билеты, либо возможность их купить, все-таки я работал в своё время с национальной сборной», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

По его мнению, тренерам клубов Российской футбольное премьер-лиги (РФПЛ) должны предоставить возможность посетить матчи чемпионата мира.

«А нет, буду искать сам. Может, в ложу к друзьям получится попасть или ещё как-то. Хочется увидеть игры сборной России и матчи плей-офф вплоть до финала», — добавил специалист.

Ранее Сёмин высказал мнение, что следует помочь ЦСКА с расписанием, чтобы команда могла нормально готовиться к матчам Лиги Европы.