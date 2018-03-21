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Российские керлингистки обыграли японок на ЧМ
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Российские керлингистки обыграли японок на ЧМ 

Мир24 51 минуту назад
Женская сборная России по керлингу переиграла команду Японии в шестом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.
Подопечные Сергея Беланова победили соперниц со счетом 7:4.
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