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Сборная России по хоккею с мячом одолела шведов на ЧМ U17, отыгравшись с 0:3
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Сборная России по хоккею с мячом одолела шведов на ЧМ U17, отыгравшись с 0:3 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Капитал страны
Сборная России в своём третьем матче на юношеском чемпионате мира по хоккею с мячом в Ульяновске обыграла команду Швеции со счётом 6:3. По ходу встречи россияне уступали 0:3.
Ранее сборная России разгромила команды Финляндии (10:0) и Казахстана (22:1). Хоккей с мячом. Юношеский чемпионат мира. U17. Ульяновск. Круговой турнир. Третий тур Россия — Швеция — 6:3 (3:3). Голы: Исакссон, 2 (0:1); Сандгрен, 13 (0:2); Исакссон, 20 (0:3); Рагулин, 24 (1:3); Дарковский, 28 (2:3); Турушев, 29 (3:3); Кураев, 37 (4:3); Дарковский, 45 (4:3); Девятых, 57 (6:3).
23 марта сборная России также проведёт матч с командой Норвегии.
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