Сборная России по хоккею с мячом одолела шведов на ЧМ U17, отыгравшись с 0:3

Сборная России в своём третьем матче на юношеском чемпионате мира по хоккею с мячом в Ульяновске обыграла команду Швеции со счётом 6:3. По ходу встречи россияне уступали 0:3.

Ранее сборная России разгромила команды Финляндии (10:0) и Казахстана (22:1). Хоккей с мячом. Юношеский чемпионат мира. U17. Ульяновск. Круговой турнир. Третий тур Россия — Швеция — 6:3 (3:3). Голы: Исакссон, 2 (0:1); Сандгрен, 13 (0:2); Исакссон, 20 (0:3); Рагулин, 24 (1:3); Дарковский, 28 (2:3); Турушев, 29 (3:3); Кураев, 37 (4:3); Дарковский, 45 (4:3); Девятых, 57 (6:3).

23 марта сборная России также проведёт матч с командой Норвегии.