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Игнатьев: сборная России проиграет команде Бразилии
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Игнатьев: сборная России проиграет команде Бразилии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед контрольными матчами российской команды с Бразилией и Францией.
"Сейчас у нас встречи с двумя сильными соперниками — командами Бразилии и Франции. Здесь у нас есть хорошая возможность проверить себя и нарисовать объективную картину состояния нашей команды накануне чемпионата мира. Почему такой выбор соперников? Потому что такое время: сейчас мы должны соревноваться с грандами. Чтобы убедиться в настоящем, а не мнимом состоянии игроков нашей сборной", — цитирует специалиста Rusfootball.info.
Также он поделился прогнозом на игру со сборной Бразилей. По его мнению, россияне проиграют пентакампеонам с минимальным счетом.
"Думаю, наши ребята проиграют. Счет 0:1 или 1:2. Это, исходя из того, что имеем за душой и того, что есть «по другую сторону баррикад», — заключил Игнатьев.
Контрольный матч Россия — Бразилия состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.
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