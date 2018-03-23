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Тренер сборной Бразилии отметил игру Акинфеева
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Тренер сборной Бразилии отметил игру Акинфеева 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер команды Бразилии Тите заявил о том, что его сборная готова к чемпионату мира в России, а также отметил наиболее сильных игроков российской сборной. Его слова приводит ТАСС.
"Головин — очень интересный, агрессивный игрок. То же можно сказать о Самедове, Смолове, Миранчуке, которые хороши технически и умеют быстро принимать решения возле чужой штрафной, Акинфеев — очень качественный голкипер с отличным процентом спасений", — сказал Тите.
Тренер также отметил отличную игру своих подопечных в матче против России.
"Я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли, потому что мы смогли воплотить в жизнь то, что намечали. Команда технически хорошо готова, мы смогли реализовать свои моменты, так что команда справилась с поставленной задачей.
Мы продолжим выбранную линию, считаю, что команда готова к чемпионату мира", — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бразилии в контрольном матче.
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