Тренер сборной Бразилии отметил игру Акинфеева

Главный тренер команды Бразилии Тите заявил о том, что его сборная готова к чемпионату мира в России, а также отметил наиболее сильных игроков российской сборной. Его слова приводит ТАСС

"Головин — очень интересный, агрессивный игрок. То же можно сказать о Самедове, Смолове, Миранчуке, которые хороши технически и умеют быстро принимать решения возле чужой штрафной, Акинфеев — очень качественный голкипер с отличным процентом спасений", — сказал Тите.

Тренер также отметил отличную игру своих подопечных в матче против России.

"Я очень доволен тем, как мы сегодня сыграли, потому что мы смогли воплотить в жизнь то, что намечали. Команда технически хорошо готова, мы смогли реализовать свои моменты, так что команда справилась с поставленной задачей.

Мы продолжим выбранную линию, считаю, что команда готова к чемпионату мира", — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Бразилии в контрольном матче.