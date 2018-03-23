Заслуженный тренер Игнатьев оценил предстоящие матчи с Бразилией и Францией

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил предстоящие контрольные поединки национальной команды со сборными Бразилии и Франции. Слова заслуженного специалиста приводит Rusfootball.info.

"Сегодня мы находимся накануне серьезных событий для нашей сборной команды. В последнее время у нас были соперники разного «калибра». Были команды, в матчах с которыми мы проверяли кандидатов, где была возможность стабилизировать состав. И все здесь было направлено на то, чтобы почувствовать игроков, соответствующих задачам и идеям руководства команды.

В последних товарищеских матчах, когда мы встречались со сборными Аргентины и Испании, наши футболисты уже были заточены на то, чтобы проверить себя, проверить командное построение на фоне не безоблачного неба, а серьезных соперников, которых мы увидим на чемпионате мира. Сейчас пришел момент, когда мы практически вышли на финишную прямую. И здесь нужно уже говорить о готовности. Готовности не в плане функций и кондиций, а в плане реализации командной игры: как она будет выглядеть, будем ли мы действовать вторым номером или будем играть по ситуации?", — сказал Игнатьев.

Он отметил, что в ближайшее время сборную России ожидает проверка сильными командами Бразилии и Франции.

"Здесь у нас есть хорошая возможность проверить себя и нарисовать объективную картину состояния нашей команды накануне чемпионата мира. Почему такой выбор соперников? Потому что такое время: сейчас мы должны соревноваться с грандами. Чтобы убедиться в настоящем, а не мнимом состоянии игроков нашей сборной", — добавил Игнатьев.

Контрольная встреча России и Бразилии состоится 23 марта на стадионе «Лужники». "Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию.

Поединок с французами назначен на 27 марта в Санкт-Петербурге.