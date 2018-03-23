Сборная Дании обыграла дебютанта ЧМ-2018 в товарищеском матче

Сборная Дании на своем поле добилась минимальной победы над командой Панамы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт"

Автором единственного гола стал датский полузащитник Пионе Систо, отличившийся на 69-й минуте.

Команды Дании и Панамы сыграют на чемпионате мира 2018 года в России. Датская сборная выступит в группе С вместе с Францией, Австралией и Перу. Соперниками Панамы, которая впервые в своей истории попала на мундиаль, по группе G станут команды Англии, Туниса и Бельгии.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи Дания — Панама — 1:0 Голы: 1:0 — Систо — 69