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Сборная Дании обыграла дебютанта ЧМ-2018 в товарищеском матче
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Сборная Дании обыграла дебютанта ЧМ-2018 в товарищеском матче 

Газета.Ru 23 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Сборная Дании на своем поле добилась минимальной победы над командой Панамы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает "Советский спорт".
Автором единственного гола стал датский полузащитник Пионе Систо, отличившийся на 69-й минуте.
Команды Дании и Панамы сыграют на чемпионате мира 2018 года в России. Датская сборная выступит в группе С вместе с Францией, Австралией и Перу. Соперниками Панамы, которая впервые в своей истории попала на мундиаль, по группе G станут команды Англии, Туниса и Бельгии.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи Дания — Панама — 1:0 Голы: 1:0 — Систо — 69
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