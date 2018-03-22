Ещё
Сборная Дании обыграла Панаму в товарищеском матче
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборная Дании обыграла Панаму в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Встреча прошла в Брондбю и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 69-й минуте матча забил полузащитник Пионе Систо. Незадолго до этого гости остались в меньшинстве — красную карточку получил форвард Блас Перес.
Сборные Дании и Панамы этим летом сыграют на чемпионате мира в России. Датчане попали в группу С, где встретятся с командами Франции, Австралии и Перу. Панама впервые в истории сыграет на чемпионате мира. Её соперниками по квартету G будут сборные Англии, Туниса и Бельгии.
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков: матч Россия — Бразилия обещает быть самым интересным перед ЧМ-2018 Коутиньо: сборной Бразилии не хватает Неймара, но это надо преодолеть Кубок мира по биатлону-2017/18. Шипулин — лучший биатлонист России и СССР?
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
WADA разнесло МОК47
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение