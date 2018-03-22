Сборная Дании обыграла Панаму в товарищеском матче

Встреча прошла в Брондбю и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 69-й минуте матча забил полузащитник Пионе Систо. Незадолго до этого гости остались в меньшинстве — красную карточку получил форвард Блас Перес

Сборные Дании и Панамы этим летом сыграют на чемпионате мира в России. Датчане попали в группу С, где встретятся с командами Франции, Австралии и Перу. Панама впервые в истории сыграет на чемпионате мира. Её соперниками по квартету G будут сборные Англии, Туниса и Бельгии.