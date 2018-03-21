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Евгений Трефилов: В матчах с Румынией мы вынуждены задействовать молодых игроков
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Евгений Трефилов: В матчах с Румынией мы вынуждены задействовать молодых игроков 

Советский спорт 5 часов назад
«У меня ни к кому претензий нет, все работали с полной отдачей. Другое дело, нужно время, чтобы получить результат работы с игроками, а я за это время даже не все фамилии запомнил. Если с подавляющим большинством игроков, что участвовали в сборе, планомерно и по-хорошему работать год-два, то я бы мог гарантировать ожидаемый результат. Более чем убеждён в этом. Должен сказать, что есть очень интересные, талантливые гандболистки. Правда, надо учитывать, что в разных клубах тренировки тоже разные по интенсивности. Поэтому, я считаю, нам всем вместе нужно придумать форму работы, которая позволяла бы добиваться результата», — цитирует Трефилова пресс-служба Федерации гандбола России.
«Достаточно много игроков, которые по разным причинам не приехали в сборную — то декретный отпуск, то травмы, то ещё что-то. Не забывайте, что многие заслуженные гандболистки ушли из спорта после победы на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поэтому мы вынуждены задействовать молодых игроков — другого выхода у нас нет. Поэтому если у меня есть молодые игроки, я буду с ними работать. На данный момент у них, конечно, недостаточно игровой практики. Понятно, что молодые игроки будут волноваться», — цитирует Трефилова официальный сайт ФГР.
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