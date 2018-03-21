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Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора ЧЕ-2018
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Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора ЧЕ-2018 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 21 марта. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2018 года против сборной Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
21 марта сборная России в Тольятти примет команду Румынии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Встреча начнется в 18:30 мск. Ответный матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока 25 марта.
Состав сборной выглядит следующим образом:
вратари — Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка");
правые крайние — Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Анастасия Макина ("Динамо-Синара");
правые полусредние — Ирина Снопова ("Лада"), Валерия Маслова ("Ростов-Дон"), Юлия Гаряева ("Кубань");
разыгрывающие — Дарья Дмитриева ("Лада"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Карина Сабирова ("Астраханочка");
линейные — Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Кубань");
левые полусредние — Полина Ведехина ("Лада"), Екатерина Баркалова ("Кубань");
левые крайние — Дарья Самохина ("Астраханочка"), Полина Кузнецова ("Вардар", Македония).
В первых двух матчах квалификации россиянки обыграли португальских гандболисток и проиграли австрийкам. Румынки победили команды Австрии и Португалии. В таблице группы 4 сборная Румынии с четырьмя очками занимает первое место, сборная России — третье (два очка). В финальную часть чемпионата Европы выйдет по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда, из занявших третье место. Турнир пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря.
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