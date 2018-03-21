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Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию в квалификации ЧЕ
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Женская сборная России по гандболу обыграла Румынию в квалификации ЧЕ 

Чемпионат.com 33 минуты назад
Фото: Российский стадион
Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Румынии в отборочном матче чемпионата Европы, который прошёл в Тольятти, со счётом 30:25. Самой результативной в составе сборной России была Дарья Дмитриева, забившая 10 мячей. Она же признана лучшим игроком матча. 5 раз отличилась Дарья Самохина, 4 — Полина Ведехина.
Уже 25 марта сборные Румынии и России встретятся вновь, на этот раз в Клуж-Напока (Румыния). Завершит отборочный турнир чемпионата Европы команда Евгения Трефилова матчами с Португалией на выезде (31 мая) и Австрией дома, в Астрахани (3 июня).
Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Отборочный турнир
Россия — Румыния — 30:25 (17:15).
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