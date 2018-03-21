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Марко Асенсио: Испании будет сложно выиграть ЧМ-2018. Бразилия сильна, Германия — великолепна
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Марко Асенсио: Испании будет сложно выиграть ЧМ-2018. Бразилия сильна, Германия — великолепна 

Советский спорт 2 часа назад
«Мы чувствуем, что у нас отличная команда, у нас есть шансы выиграть чемпионат мира. Ближайшие контрольные матчи покажут наш нынешний уровень. Хотя стоит признать, что выиграть ЧМ-2018 будет сложно. Бразилия очень сильна, Германия как команда великолепна, и во всех соревнованиях она всегда показывает уровень», — цитирует Асенсио Mundo Deportivo.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Сборная Испании сыграет в группе B с командами: Португалии (15 июня, Сочи), Ирана (20 июня, Казань) и Марокко (25 июня, Калининград).
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