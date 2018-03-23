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Кутепов: увы, не получилось порадовать игрой болельщиков в матче с Бразилией
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Кутепов: увы, не получилось порадовать игрой болельщиков в матче с Бразилией 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов прокомментировал домашнее поражение национальной команды от сборной Бразилии (0:3) в товарищеском матче.
«Во втором тайме подустали. В первом набегались, в основном — на своих атаках много потеряли мячей, потратили из-за этого много сил. И во втором тайме пошли уже разрывы. Безусловно, арена впечатляет. Просто фантастика. «Лужники», болельщики — всем, кто пришёл нас поддержать, огромное спасибо. Увы, сегодня не получилось порадовать игрой.
За счёт чего можем прибавить за оставшиеся три месяца? Пока ничего не могу сказать. Надо посмотреть, сделать разбор, и после этого тренерский штаб уже будет делать какой-то план», — сказал Кутепов в эфире телеканала «Футбол 1».
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