Семёнов: обыграть Лихтенштейн в зачёте важнее, чем Бразилию в товарищеском матче

Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей с Бразилией и Францией, которые состоятся 23 и 27 марта соответственно.

«Кого бы хотел лично обыграть в составе сборной Бразилии? Обращаю больше всего внимания на защитников. Марсело — один из лучших в своём деле. В целом просто обыграть сборную Бразилии было бы достаточно. Отсутствие Неймара? Это никак не корректирует нашу подготовку к матчу. Помимо него в команде соперника много квалифицированных игроков. Нашей первостепенной задачей на этих сборах было восстановление после тура. Нужно было снять усталость и понять, в каком ключе будем играть с Бразилией. Сегодня у нас состоится теоретическое занятие. Тренер покажет сильные и слабые стороны соперника. За четыре дня тяжело что-то придумать, так что, думаю, тренер сделает всё, что нужно.