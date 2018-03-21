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Семёнов: обыграть Лихтенштейн в зачёте важнее, чем Бразилию в товарищеском матче
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Семёнов: обыграть Лихтенштейн в зачёте важнее, чем Бразилию в товарищеском матче 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник сборной России Андрей Семёнов поделился ожиданиями в преддверии товарищеских матчей с Бразилией и Францией, которые состоятся 23 и 27 марта соответственно.
«Кого бы хотел лично обыграть в составе сборной Бразилии? Обращаю больше всего внимания на защитников. Марсело — один из лучших в своём деле. В целом просто обыграть сборную Бразилии было бы достаточно. Отсутствие Неймара? Это никак не корректирует нашу подготовку к матчу. Помимо него в команде соперника много квалифицированных игроков. Нашей первостепенной задачей на этих сборах было восстановление после тура. Нужно было снять усталость и понять, в каком ключе будем играть с Бразилией. Сегодня у нас состоится теоретическое занятие. Тренер покажет сильные и слабые стороны соперника. За четыре дня тяжело что-то придумать, так что, думаю, тренер сделает всё, что нужно.
Не пугают ли травмы нескольких игроков сборной? Если такие мысли будут закрадываться в голову, то ты, наоборот, получишь травму. Поэтому о них никто не думает, собирается отдаваться на 100% и не жалеть себя. Что приятнее — обыграть бразильцев в товарищеском матче или Лихтенштейн в зачёте? Официальные матчи важнее», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.
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