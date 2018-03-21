Сборная Бразилии представила новую форму для ЧМ-2018

Опубликовано изображение новой формы национальной команды Бразилии, в которой сборная сыграет в матчах чемпионата мира — 2018, сообщает федерация футбола страны в своём «твиттере».

Экипировка выполнена в традиционных цветах.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Бразилии предстоит встретиться с командами Сербии, Швейцарии и Коста-Рики.

23 марта бразильцы сыграют со сборной России в товарищеской встрече, которая состоится в Москве, на стадионе «Лужники». 27 марта в Берлине состоится матч Бразилии с Германией.