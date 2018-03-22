Силкин: 80% от состава на игру с Бразилией сохранится на ЧМ-2018

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что большая часть основного состава российской команды, которая проведет контрольную встречу с Бразилией, выступит на чемпионате мира 2018 года. "Матч с Бразилией для нас во многом будет показательным. До мундиаля остается не так много времени, и сейчас мы уже, наверное, увидим истинный уровень нашей сборной, поймем, на что она способна. Понятно, что впереди еще около трех месяцев, но я думаю, те, кто сыграет с Бразилией, будут в основе нашей команды и на самом чемпионате мира. Изменения, конечно, возможны, но 80% от этого состава точно сохранится", — цитирует Силкина газета «Известия» Матч между сборными России и Бразилии состоится в Москве на стадионе «Лужники» 23 марта.