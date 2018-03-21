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Александр Черноиванов: «Сейчас в „Чеховских медведях“ нет ярких игроков»
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Александр Черноиванов: «Сейчас в „Чеховских медведях“ нет ярких игроков» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
24 марта в Чехове состоится главный матч второго круга чемпионата России — в Суперлиге «Чеховские медведи» примут московский "Спартак". Обе команды борются за первое место в предварительном этапе, которое обеспечит им преимущество домашней площадки в матчах плей-офф. Своим мнением о предстоящем матче поделился линейный «Спартака» Александр Черноиванов, на протяжении 13 лет выступавший за команду из Чехова.
— «Чеховские медведи» — это команда, в которой на данный момент нет особенно опытных и ярких игроков, успехов они добиваются за счет других важных моментов. Главный из них — хорошо поставленная командная игра и минимум совершаемых ошибок, — отметил Черноиванов. — В субботнем матче победит как раз тот, кто сделает меньше ошибок. В первой игре было волнение с обеих сторон, сначала с нашей, из-за чего мы не очень удачно сыграли отрезок в середине матча и позволили «медведям» оторваться на семь мячей. Не думаю, что игра в Чехове будет проходить по такому же сценарию. Команды уже хорошо изучили друг друга и ко второму матчу подготовятся лучше. Главное для нас — сыграть надежно, тогда мы можем рассчитывать на положительный результат.
Матч «Чеховские медведи» — «Спартак» пройдет в Чехове, в ДС «Олимпийский» и начнется в 16.00. (Антон ХАЛИЗОВ)
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