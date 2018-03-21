Роналдо: «Неймар восстановится и будет готов к чемпионату мира»

Легендарный бразилец Роналдо оценил перспективы сборной своей страны на чемпионате мира и добавил, что нападающий «ПСЖ» Неймар успеет восстановиться к турниру в России. В настоящее время форвард сборной Бразилии​ восстанавливается после травмы, полученной 25 февраля в матче Кубка Франции против «Марселя» (3:0). Срок восстановления составит от 2,5 до 3 месяцев.

— Всем понятно, что чемпионат мира — очень сложный турнир, — цитирует Роналдо Omnisport. — Думаю, что за последние полтора года сборная Бразилии улучшилась, сменился тренер. У нас будет очень сильная команда на чемпионате мира.

Травма Неймара — серьезная проблема. Однако думаю, он скоро восстановится и будет готов к чемпионату мира.