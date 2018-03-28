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Диего Коста: Испания является фаворитом чемпионата мира
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Диего Коста: Испания является фаворитом чемпионата мира 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Форвард сборной Испании и мадридского «Атлетико» Диего Коста сказал, что результат товарищеского матча против Аргентины (6:1) не отражает реального соотношения сил. Однако Коста уверен, что его команда является фаворитом чемпионата мира в России.
«Сегодняшний результат может немного ввести в заблуждение, поскольку не играл Месси, то сыграло свою роль, но мы провели отличный матч, У нас собраны прекрасные игроки. Можно сказать, что Испания является фаворитом чемпионата мира», — цитирует Косту Cadena Cope.
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