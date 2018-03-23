23 марта в товарищеском матче встретятся сборные Германии и Испании. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры предлагают поставить на победу Испании за 3.20. Шансы Германии на победу оценены коэффициентом 2.30. Поставить на ничью можно за 3.30. Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Коэффициент на гол Тимо Вернера — 2.30, следом идут Марио Гомес (2.40) и Диего Коста (2.50).
Победа сборной Германии всухую оценивается в 3.80.