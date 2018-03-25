Илкай Гюндоган: В сборной Германии больше не думают о 7:1 с Бразилией

Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган перед товарищеским матчем с Бразилией вспомнил победу над пентакампеонами (7:1) в полуфинале чемпионата мира 2014 года.

«Мы все сидели в недоумении перед телевизором, — приводит Goal.com слова Гюндогана. — Такой результат необычен для полуфинала чемпионата мира.

Нынешнюю сборную Бразилии не сравнить с той, что была в 2014 году. Мы не думаем больше о 7:1. Но матч между такими командами не может быть обычным.

Бразилия, определенно, один из фаворитов чемпионата мира. Бразильцы очень эмоциональны. Футбол для них имеет особое значение. Он придает им интерес к жизни и имеет почти духовный смысл».

Напомним, матч Германия — Бразилия пройдет 27 марта на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — 21:45 (мск).