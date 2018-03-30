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Легенды Аргентины обеспокоены состоянием сборной перед ЧМ-2018
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Легенды Аргентины обеспокоены состоянием сборной перед ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
Легенды сборной Аргентины и чемпионы мира 1978 и 1986 годов Марио Кемпес, Серхио Батиста, Хорхе Бурручага и Рикардо Вилья представили кубок мира в Буэнос-Айресе и поделились ожиданиями в преддверии чемпионата мира — 2018, который пройдёт в России летом.
«Конечно, в результатах сборной по итогам прошедших матчей есть нестабильность. Но ещё есть время исправить ошибки, есть время на формирование команды. Я думаю, что команде нужно много работать, пытаться найти баланс между линиями. Нужно определить девять игроков вокруг Месси и дать ему возможность делать то, что он умеет. Месси не должен делать работу других игроков. Если игроки сборной в полную силу играют за свои клубы и получают за это деньги, то за футболку сборной Аргентины они должны играть бесплатно и с двойным усердием», — сказал Кемпес.
«Я думаю, что сборная отправится на чемпионат мира в хорошем настроении, даже учитывая поражение со счётом 1:6. Подобные результаты тяжело бьют по уверенности, но, зная этих игроков, я уверен, что они преодолеют эту ситуацию. Месси определённо повзрослел. Я наблюдал за ним, читал о нём и вижу разницу по сравнению со временем, когда я его тренировал. Конечно, в то время он не был лидером в силу возраста, но в данный момент я вижу в нём все качества, присущие лидеру команды. Месси может вести за собой, давать важные советы. Я вижу в нём энергию, стремление и желание завоевать титул для сборной Аргентины», — заявил Батиста.
«Конечно, когда в составе сборной есть великий игрок, команда зависит от него. Но подобная сильная личность так же должна быть и сильной стороной команды. Тренер сборной Сампаоли определённо сделает много выводов после двух игр без Месси. К сожалению, у нас не так много времени на анализы, но я уверен, что сборная будет в порядке», — отметил Бурручага.
«Я критично настроен к руководству сборной. Частые смены тренеров не дают возможности изучить их способности. Для этого нужно как минимум четыре года постоянной работы. Конечно, это проблема для Сампаоли. Но я надеюсь, что он справится», — сказал Вилья.
На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной Аргентины предстоит встретиться с Хорватией, Исландией и Нигерией.
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