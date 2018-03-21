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Рикельме продолжает оставаться рекордсменом по числу точных передач в одном матче
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Рикельме продолжает оставаться рекордсменом по числу точных передач в одном матче 

Soccer News 4 часа назад
Фото: Soccer News
Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме является рекордсменом по по числу точных передач в одном матче, среди игроков, которые отдали не менее 100 передач за игру, сообщает Opta.
Хавбеку удалось успешно выполнить 104 из 105 передач в матче Чемпионата Мира-2006 против Сербии (6:0), что составляет 99 процентов.
39-летний Рикельме за свою карьеру выступал за «Бока Хуниорс», «Барселону», «Вильярреал» и «Аргентинос Хуниорс». За сборную Аргентины сыграл 51 матч и забил 17 голов. Четырехкратный чемпион Аргентины, трехкратный обладатель Кубка Либертадорес, обладатель межконтинентального Кубка, чемпион Олимпийских игр.
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