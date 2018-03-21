Евгений Трефилов: Сборной России не хватает игроков — олимпийцы то рожают, то лажают, то сдаются

Российские гандболистки обыграли румынок в отборе ЧЕ-2018

Напомним, игра прошла в рамках отбора чемпионата Европы-2018, которая прошла в Тольятти и завершилась победой россиянок со счетом 30:25.

"Не зря я боялся сборной Румынии, они играли максимум в семь-восемь человек — это опытные игроки, которые уже прошли Олимпиаду и чемпионаты мира.

Наши вратари неуверенно действовали в первом тайме. У нас было всего два варианты для победы — самоотверженность русских женщин и скорость. Больше у нас пока ничего нет. Удалось поддерживать высокий темп. Дали молодым игрокам почувствовать опыт таких тяжелых матчей.