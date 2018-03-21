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Евгений Трефилов: «Победа над Румынией была с такой-то матерью»
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Евгений Трефилов: «Победа над Румынией была с такой-то матерью» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер сборной России Евгений Трефилов отметил, что команде непросто далась победа над Румынией в отборочном турнире чемпионата Европы. Олимпийские чемпионки-2016 взяли верх над румынками со счетом 30:25.
— Не зря я боялся сборной Румынии, они играли максимум в семь-восемь человек — это опытные игроки, которые уже прошли Олимпиаду и чемпионаты мира, — цитирует «Р-Спорт» Трефилова. — Наши вратари неуверенно действовали в первом тайме. У нас было всего два варианты для победы — самоотверженность русских женщин и скорость. Больше у нас пока ничего нет. Удалось поддерживать высокий темп. Дали молодым игрокам почувствовать опыт таких тяжелых матчей.
Победа была с такой-то матерью. Команды у нас еще нет, к сожалению. Играть все время самоотверженно и убиваться каждый раз не получается. Приходится на всех топать и цыкать. Не хватает игроков — олимпийцы то рожают, то лажают, то сдаются. Поэтому пришлось вызвать на сбор много игроков, посмотреть, что у нас есть в резерве. У нас огромная проблема с 98 годом, если удастся их оставить, то сборная России пока что не потеряется.
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