Дарья Дмитриева: Были готовы к жесткой игре румынок 

Евгений Трефилов: Сборной России не хватает игроков — олимпийцы то рожают, то лажают, то сдаются
Россиянки в среду в Тольятти обыграли румынок со счетом 30:25 в матче квалификационного этапа к чемпионату Европы. Нягу забросила восемь мячей в первом тайме, а во втором отметилась только одним голом.
«Мы готовились к сборной Румынии и смотрели видео. Знали, что их основной игрок Кристина Нягу, но в первом тайме нам не удалось ее закрыть, а вот во втором тайме уже более или менее мы смогли это сделать, так как стали играть с ней персонально. Румыния всегда жестко играет в защите, игра сегодня не стала исключением, но мы были к этому готовы», — приводит РИА «Новости» слова Дмитриевой.