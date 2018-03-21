Дарья Дмитриева: Были готовы к жесткой игре румынок

Евгений Трефилов : Сборной России не хватает игроков — олимпийцы то рожают, то лажают, то сдаются

Россиянки в среду в Тольятти обыграли румынок со счетом 30:25 в матче квалификационного этапа к чемпионату Европы. Нягу забросила восемь мячей в первом тайме, а во втором отметилась только одним голом.