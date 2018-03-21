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Дарья Дмитриева: Были готовы к жесткой игре румынок
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Дарья Дмитриева: Были готовы к жесткой игре румынок 

Советский спорт 2 часа назад
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Россиянки в среду в Тольятти обыграли румынок со счетом 30:25 в матче квалификационного этапа к чемпионату Европы. Нягу забросила восемь мячей в первом тайме, а во втором отметилась только одним голом.
«Мы готовились к сборной Румынии и смотрели видео. Знали, что их основной игрок Кристина Нягу, но в первом тайме нам не удалось ее закрыть, а вот во втором тайме уже более или менее мы смогли это сделать, так как стали играть с ней персонально. Румыния всегда жестко играет в защите, игра сегодня не стала исключением, но мы были к этому готовы», — приводит РИА «Новости» слова Дмитриевой.
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